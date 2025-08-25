mopo plus logo
Besucher sind zum Start des Hamburger Sommerdoms auf dem Heiliggeistfeld unterwegs.

Mehr als 1,3 Millionen Menschen besuchten den diesjährigen Sommerdom auf dem Heiligengeistfeld. Foto: picture alliance/dpa/Markus Scholz

  • St. Pauli

Schausteller ziehen Bilanz: So viele Menschen waren im Sommer auf dem Dom

kommentar icon
arrow down

Mehr als 1,3 Millionen Menschen lockte der Sommerdom in diesem Jahr auf das Heiligengeistfeld. Nach vier Wochen ist das Volksfest nun vorbei. Die Schausteller ziehen ein Fazit.

Mit einem großen Finale ist der Hamburger Sommerdom zu Ende gegangen: Besonderer Hingucker war die Abschlussshow am Riesenrad, bei der farbige Rauchfontänen in den Himmel stiegen, wie die Veranstalter mitteilten. Nach Angaben der Organisatoren besuchten mehr als 1,3 Millionen Gäste in den letzten vier Wochen das Volksfest auf dem Heiligengeistfeld.

Positive Bilanz der Schausteller

Trotz durchwachsenen Wetters zu Beginn zeigten sich die Verbände zufrieden. „In der zweiten Hälfte kam echtes Sommerfeeling auf“, sagt Sascha Belli, Vorsitzender des Schaustellerverbands. Rund 250 Schausteller hatten ihre Buden und Fahrgeschäfte aufgebaut.

Zu den Höhepunkten zählten zwei Fahrgeschäft-Premieren, besondere Events wie die Dom-Sommerspiele sowie die traditionellen Freitagsfeuerwerke. Für die Fans des Rummels ist die nächste Gelegenheit zum Besuch nicht weit entfernt: Der Winterdom öffnet vom 7. November bis 7. Dezember. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

