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Nellie Fischer-Benson

Schauspielerin Nellie Fischer-Benson war bei der Premiere von „Der zerbrochene Krug” im Thalia Theater umgekippt (Archivbild). Foto: Katrin Ribbe

  • Hamburg-Altstadt

Schauspielerin kollabiert bei Premiere – Aufregung im Thalia

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Während der Premiere von „Der zerbrochene Krug“ am Thalia Theater in der Hamburger City hat es am Samstagabend einen medizinischen Notfall gegeben. Eine Schauspielerin fiel in Ohnmacht – die Kollegen riefen noch auf der Bühne den Notarzt.

Die Neuproduktion nach dem Stück des Dramatikers Heinrich von Kleist lief bereits eine Dreiviertelstunde, als die junge Schauspielerin Nellie Fischer-Benson in Ohnmacht fiel. So berichtet es das „Abendblatt“. Zunächst sei sich das Publikum unsicher gewesen, ob das Umkippen Teil ihrer Rolle wäre. Fischer-Benson spielt Eve, ein Missbrauchsopfer, das seinem Täter ausgeliefert ist.

Doch kurz darauf habe jemand auf der Bühne nach einem Notarzt gerufen, andere Kollegen hätten Fischer-Benson die Beine angehoben und Wasser geholt. Dann habe sich der Vorhang geschlossen. Thalia-Intendantin Sonja Anders habe die Bühne betreten und darum gebeten, Ruhe zu bewahren. Nellie Fischer-Benson werde untersucht und das Publikum sollte im Foyer auf die Entscheidung warten, ob weitergespielt werden kann.

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Nach etwa einer halben Stunde habe die Intendantin verkündet, dass die Premiere fortgesetzt wird. „Die Premiere ist jetzt. Wir wollen sie nicht vertrösten“, zitiert sie das „Abendblatt“. Fischer-Benson sei sogar zurück auf die Bühne gegangen und habe den Rest der Vorstellung ohne Zwischenfälle absolviert. (mp)

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