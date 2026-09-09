Schauspieler Frederick Lau verkauft in Berlin veganen Döner. Bald kommt er nach Hamburg – für ein besonderes Event.

Das Berliner Promi-Paar Annika und Frederick Lau ist ins Dönergeschäft eingestiegen. Die Moderatorin und der Schauspieler („4 Blocks“) verkaufen das beliebte Fastfood in Berlin-Kreuzberg in einer veganen Variante. „Döner Pro“ heißt ihr Laden. Den Laus geht es dabei auch um Tierschutz.

„Ich finde, Leute sollten darüber nachdenken, was für sie die richtige Alternative ist“, sagt Frederick Lau (37). Und seine Frau ergänzt: „Wir haben es die letzten Jahre und Jahrzehnte wirklich übertrieben mit dem ganzen Fleischkonsum.“ Statt Fleisch kommt bei ihnen eine Alternative aus Erbsenprotein in die Teigtasche.

Schauspieler Frederick Lau spricht in Hamburg über seinen Dönerladen

Anzeige

Das Paar ist verheiratet und hat drei Kinder. Frederick Lau („Chantal im Märchenland“, „Generation Beziehungsunfähig“) hat zwei Deutsche Filmpreise gewonnen, für seine Rollen in „Victoria“ und „Die Welle“. Nun also zusätzlich noch die Gastronomie.

In Hamburg ist ihr veganer Döner noch nicht zu haben – das Paar kündigt auf seiner Webseite aber schon an, seine Spieße zukünftig „auch in anderen Dönerläden deutschlandweit“ anbieten zu wollen.

Anzeige

Das Promi-Paar präsentiert seinen Döner bei der Eröffnung. Fabian Sommer/dpa

Am 26. Oktober besucht Frederick Lau aber schon mal die Hansestadt: Dann veranstaltet der Hamburger Gastro-Experte Kemal Üres die erste „Gastronation“ in der Georg-Elser-Halle auf St. Pauli (Feldstraße 66). Das Event richtet sich vor allem an Gastronomen, die sich vor Ort austauschen und vernetzen wollen (Ticket erforderlich).

Es gibt auch Vorträge zur Zukunft der Branche. Frederick Lau wird auf der Bühne darüber sprechen, wie er neben seiner Schauspielkarriere auch noch einen Dönerladen wuppt.