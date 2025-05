Schauer, Gewitter, Böen – Hamburg fragt sich: Wo bleibt der Frühling?

In den kommenden Tagen sind Regen, Wind und Gewitter angesagt. Während sich der eine oder andere Hamburger momentan fragen dürfte, wann er endlich auf kurze Hosen umsteigen kann, lassen sommerliche Temperaturen weiter auf sich warten.

Zum Wochenstart zeigt sich der Himmel über Hamburg meist wechselnd bewölkt. Immer wieder ziehen Schauer durch, vereinzelt kann es auch mal kurz gewittern. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad. Der Wind kommt aus Südwest, ist mäßig bis frisch und kann in Böen stark auffrischen. Am Nachmittag dreht er auf West.

Bewölkt, windig, regnerisch – Dienstag wird es ungemütlich

In der Nacht zum Dienstag bleibt es zunächst trocken. Erst später ziehen von der Nordsee dichtere Wolken auf, im Stadtgebiet bleibt es aber bis zum Morgen überwiegend niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 11 Grad. Der Wind bleibt schwach bis mäßig.

Der Dienstag startet in Hamburg stark bewölkt mit Regen. Im weiteren Verlauf folgen einzelne Schauer und vereinzelt Gewitter. Zum Abend hin lockert es etwas auf. Die Temperaturen erreichen bis zu 18 Grad. Es weht ein frischer Wind aus Südwest, der in Böen stürmisch werden kann. In der Nacht bleibt es wolkig, mit gelegentlichem Regen. Die Temperaturen gehen auf etwa 12 Grad zurück. Der Wind bleibt lebhaft und kann vorübergehend auf Süd drehen.

Viel Regen und stürmische Böen auch am Mittwoch

Auch zur Wochenmitte zeigt sich das Wetter in Hamburg von seiner ungemütlichen Seite. Der Himmel bleibt überwiegend bedeckt, immer wieder fällt Regen. Im Tagesverlauf entwickeln sich Schauer und Gewitter. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 18 Grad. Der Südwestwind bläst kräftig, an exponierten Stellen sind stürmische Böen möglich. Später dreht der Wind auf West.

Die Nacht zum Donnerstag bleibt meist stark bewölkt. Es regnet stellenweise weiter. Die Tiefstwerte liegen um 11 Grad. Im Stadtgebiet lässt der Wind etwas nach, an der Elbe kann es aber weiter windig bleiben.

Der Donnerstag beginnt in Hamburg mit vielen Wolken, nur vereinzelt gibt es noch einen Schauer. Im Laufe des Tages ziehen von Westen her neue Regengebiete auf. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad. Der Wind weht größtenteils schwach bis mäßig, dreht im Tagesverlauf auf Südwest. In der Nacht zum Freitag bleibt es bewölkt, mit zeitweiligem Regen. Die Temperaturen sinken auf etwa 10 Grad. Der Wind weht weiter schwach bis mäßig. (apa)