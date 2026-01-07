Der Skandal um die „Mekka-Eroberungs-Party” zu Silvester hat die Debatte um Hamburgs Staatsverträge mit Islamverbänden wie Schura oder DITIB neu entfacht. Publizist und Islam-Experte Eren Güvercin erklärt im MOPO-Interview, warum der „Feiertag” aus seiner Sicht eine gezielte Erfindung ist, weshalb Senat und Schura aus der Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) nichts gelernt haben – und warum er dem SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Ali Kazanci seine Naivität nicht abnimmt.





