Eren Güvercin

Der Publizist und Islam-Experte Eren Güvercin sieht den Kurs des Senats im Umgang mit den Islamverbänden kritisch. Foto: Privat.

paidMekka-Party, Schura, Staatsvertrag: Islam-Experte nennt Hamburgs Kurs „blauäugig“

Der Skandal um die „Mekka-Eroberungs-Party” zu Silvester hat die Debatte um Hamburgs Staatsverträge mit Islamverbänden wie Schura oder DITIB neu entfacht. Publizist und Islam-Experte Eren Güvercin erklärt im MOPO-Interview, warum der „Feiertag” aus seiner Sicht eine gezielte Erfindung ist, weshalb Senat und Schura aus der Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) nichts gelernt haben – und warum er dem SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Ali Kazanci seine Naivität nicht abnimmt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

