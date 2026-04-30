Der Ausschluss von drei linken Buchläden in Göttingen, Bremen und Berlin vom Deutschen Buchhandlungspreis sorgte Anfang März für bundesweite Empörung. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) steht seitdem massiv in der Kritik. Jetzt zeigt sich: Auch die Hamburger „Buchhandlung im Schanzenviertel“ steht offenbar im Visier des Verfassungsschutzes – warum, ist völlig unklar.





