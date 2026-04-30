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die Buchhandlung im Schanzenviertel am Schulterblatt

Im Visier des Verfassungsschutzes: die Buchhandlung im Schanzenviertel am Schulterblatt Foto: Florian Quandt

  • Sternschanze

paidSchanzenbuchhandlung im Visier des Verfassungsschutzes – mit Folgen

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Der Ausschluss von drei linken Buchläden in Göttingen, Bremen und Berlin vom Deutschen Buchhandlungspreis sorgte Anfang März für bundesweite Empörung. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) steht seitdem massiv in der Kritik. Jetzt zeigt sich: Auch die Hamburger „Buchhandlung im Schanzenviertel“ steht offenbar im Visier des Verfassungsschutzes – warum, ist völlig unklar.


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