Ausflug in die Berge, pardon, Hügel gefällig? Da bietet sich Eißendorf im Süden Hamburgs an. Straßennamen wie „In der Schlucht“ oder „Weitblick“ deuten darauf hin, dass es hier nicht besonders flach ist. Neben grünen Hügeln gibt es weitere lohnenswerte Ziele, zum Beispiel einen Imbiss mit der möglicherweise schärfsten Currywurst Deutschlands – nur für gut trainierte Esser zu empfehlen.

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