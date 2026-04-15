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Bruzzelhütte

Currywurst mit Sauce in allen Schärfegraden gibt es in der „Bruzzelhütte“ Foto: Anke Geffers

  • Eißendorf

paidSchärfer gehts nicht: Currywurst für Todesmutige

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Ausflug in die Berge, pardon, Hügel gefällig? Da bietet sich Eißendorf im Süden Hamburgs an. Straßennamen wie „In der Schlucht“ oder „Weitblick“ deuten darauf hin, dass es hier nicht besonders flach ist. Neben grünen Hügeln gibt es weitere lohnenswerte Ziele, zum Beispiel einen Imbiss mit der möglicherweise schärfsten Currywurst Deutschlands – nur für gut trainierte Esser zu empfehlen.

Campus und Kunst

„Technik für Menschen“ ist das Thema des 800 Quadratmeter großen Wandbildes des Graffiti-Künstlerduos „z.rog & pen_cake“ von 2018.  Anke Geffers
Wandbild TUHH
„Technik für Menschen“ ist das Thema des 800 Quadratmeter großen Wandbildes des Graffiti-Künstlerduos „z.rog & pen_cake“ von 2018. 

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