„Schäm Dich“: Shitstorm gegen Hamburger Bestseller-Autorin

Eigentlich wollte Ildikó von Kürthy nur über ihre Erfahrungen beim Casting von „Germany’s Next Topmodel“ erzählen, als sie am 4. Juli bei der WDR-Talkshow „Kölner Treff“ saß. Das Casting sei Teil der Recherche für ihr neues Buch gewesen. Doch in den sozialen Medien kamen von Kürthys Aussagen nicht besonders gut an. Ganz im Gegenteil: Ein regelrechter Shitstorm prasselte auf die Hamburger Autorin nieder.

In dem vom WDR geposteten Ausschnitt der Sendung auf Instagram sitzt Ildikó von Kürthy in pink-roter Streifenbluse auf einem der roten Polstersessel und erzählt, wie sie ihre Bewerbung bei „GNTM“ wahrgenommen hat. „Also ich bin 57, Kleidergröße 40. Ich bin dick und alt. Da habe ich dann gesagt, dass ich Eigenschaften mitbringe, die hier nicht so vertreten sind.“ Heidi Klum habe dann gefragt, welche das seien und von Kürthy antwortete: „Fett, Falten, Lebenserfahrung.“

Die Aussagen der Autorin seien „ein Schlag ins Gesicht“

Dass sich Ildikó von Kürthy im öffentlichen Fernsehen als fett bezeichnet, obwohl sie eine schlanke Frau ist, kommt bei vielen Zuschauern nicht gut an. „Ich finde, die Größe 40 als dick zu bezeichnen, etwas arg“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere wird deutlicher: „Von einer Schriftstellerin, die wieder von sich reden machen will, hätte ich mehr erwartet – und nicht dieses halb-ironische Kokettieren mit Figur, Alter und weiblichen Selbstzweifeln. Verpackt als Witz, verkauft als Empowerment. Sorry, aber das ist nicht mutig. Das ist kalkuliert. Wenn wir Klischees ironisch recyceln, bleiben wir trotzdem drin gefangen – nur mit besserem Make-up.“

Eine andere Nutzerin schreibt: „Größe 40 als dick zu bezeichnen, ist für 90 Prozent der Frauen ein Schlag ins Gesicht.“ In einem anderen Kommentar steht: „Genau solche unüberlegten Aussagen führen zu Essstörungen. Sollen junge Mädchen Größe 40 als dick wahrnehmen? Schäm dich, Ildikó. Enttäuschend.“ Andere Nutzer verteidigen von Kürthy, sagen, es handele sich um ironische Aussagen, oder dass in der Modewelt Größe 40 tatsächlich als fett gelte.

Von Kürthy: „Große Unverschämtheit und ein rauer Ton“

Auf ihrem eigenen Instagram Account meldet sich von Kürthy schließlich selbst zu Wort und geht auf die Kritik ein. Sie schreibt, dass einigen nicht klar geworden sei, dass sie das Modell-Business beschrieben und nicht ihre eigene Meinung kundgetan habe. „Unter Models ist man als 57-jährige Frau eine ‚Best Agerin‘, das ist ein modernes Wort für alt, und mit Kleidergröße 40 ‚Plussize‘, das ist ein modernes Wort für ‚dick‘“, schreibt sie.

„Während es auf meinem Instagram-Kanal wie gewohnt konstruktiv-kritisch und menschlich zuging, war ich doch entsetzt über die Kommentare, die ich eben unter dem Post auf dem Kanal des WDR fand. Ich wünschte, ich hätte nicht geguckt! Was für eine große Unverschämtheit, was für ein rauer Ton“, merkt von Kürthy an.

Einen Tag später meldet sich von Kürthy erneut – und kündigt eine Auszeit von den sozialen Medien an. „Das alles hat sehr viel Aufmerksamkeit erfahren und dadurch eine Größenordnung bekommen, die es so gar nicht verdient. Ich gehe jetzt in einen geplanten, aber umso mehr benötigten Rückzug, weil ich jetzt das tun möchte, weswegen ich ja den ganzen Zinnober vorher veranstaltet habe“, sagt sie und deutet das geplante Buch an.