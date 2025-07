Schaden entdeckt: Gleis an Hamburger S-Bahnstation muss gesperrt werden!

Pendler aufgepasst: Wegen dringender Instandhaltung muss die Bahn die S-Bahnstrecke zwischen Holstenstraße und Altona vorerst sperren. Betroffen ist vor allem die Linie S2 – mit Umleitungen in beide Richtungen.

Die Bahn hat bei einer routinemäßigen Inspektion Schäden an der Eisenbahnbrücke Holstenstraße entdeckt. Weil umfangreiche Untersuchungen und Reparaturen nötig sind, wird das Gleis nach Altona vorerst gesperrt. Wie lange die Arbeiten dauern, ist noch unklar.

S2 wird kurzfristig zur Ringlinie

Die S2 fährt deshalb ab Freitag, 1. August, im geänderten Ringverkehr: Von Altona nach Bergedorf geht es werktags über die Verbindungsbahn (Holstenstraße, Dammtor), in der Gegenrichtung durch den Citytunnel (Jungfernstieg, Reeperbahn). Am Wochenende wird die Fahrtrichtung gedreht. Auch die S5 wird am Wochenende umgeleitet: Von Altona zum Hauptbahnhof fährt sie durch den Citytunnel, in Gegenrichtung bleibt sie auf der gewohnten Strecke über Dammtor.

Das könnte Sie auch interessieren: Alle 100 Sekunden eine U-Bahn in Hamburg: Dafür fahren die Züge jetzt Kolonne

Die Änderungen gelten mindestens bis Montag, Regional- und Fernverkehr sind von den Einschränkungen nicht betroffen. Die Bahn bittet um Verständnis: „Die Sperrung ist notwendig, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Infrastruktur langfristig zu gewährleisten.“ Fahrgäste müssen sich auf Umwege und Wartezeiten einstellen. (apa)