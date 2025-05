Schaden am Elbtunnel entdeckt: Röhre gesperrt – langer Stau!

Schlechte Nachrichten am Freitagmorgen: Die für den Elbtunnel zuständige Autobahn GmbH hat einen Schaden am Elbtunnel entdeckt – was das jetzt für Autofahrer bedeutet.

Mitarbeiter der Autobahn GmbH entdeckten am frühen Freitagmorgen einen Schaden an der brandschutztechnischen Einrichtung der Röhre 1, wie das Unternehmen mitteilte. Eine Brandschutzplatte an der Decke ist beschädigt und hängt lose.

A7 Elbtunnel: Röhre 1 nach Schaden gesperrt

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Platte wahrscheinlich durch eine lose LKW-Plane oder einen Schwerlasttransport beschädigt. Aktuell ermittelt die Autobahn GmbH die genaue Ursache.

Die betroffene Röhre wurde sofort gesperrt – die Reparatur läuft bereits. Wie lange das dauert, ist aktuell noch nicht abzusehen. Die Tunnelröhre 2 wurde für einen zweispurigen Betrieb in Richtung Norden umgerüstet.

Es kommt zu Verkehrsbehinderungen: Der ADAC meldet für die A7 von Hannover Richtung Flensburg zwischen dem Dreieck Hamburg-Südwest und Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen aktuell mindestens eine Stunde Zeitverlust. (aba)