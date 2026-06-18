In den kommenden Tagen wird es im Norden bis zu 33 Grad heiß. „Es ist ein starker Auftakt für den Sommer“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Doch schon bald dürfte es in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern ungemütlich werden.

Mit Blick in die Vergangenheit seien die hohen Temperaturen für Mitte Juni im Norden eher außergewöhnlich, so der Wetter-Experte. Wegen des Klimawandels müsse man sich auf solche Temperaturen allerdings einstellen. Neben der Hitze sei auch die sehr feuchte Luft in den kommenden Tagen ein Thema. Deswegen komme es mancherorts auch zu kräftigen Gewittern.

Am Samstag erreichen die Temperaturen den Höhepunkt mit bis zu 33 Grad in Hamburg und 32 Grad in Mecklenburg-Vorpommern. Teilweise kommt die Sonne raus, es steigt aber das Gewitterrisiko mit örtlicher Unwettergefahr. Für Mecklenburg-Vorpommern sind Starkregen, Hagel und Sturmböen vorhergesagt.

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Auch am Freitag wird es heiß in Hamburg

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Bereits am Freitag wird es schwülwarm bis heiß mit Temperaturen bis zu 32 Grad. Das Gewitterrisiko steigt an, mancherorts auch mit Unwettergefahr. In Mecklenburg-Vorpommern steigen die Temperaturen auf bis zu 33, an der See sind 24 bis 28 Grad vorhergesagt. Auch am Freitag kann es dort lokal zu Gewittern mit Starkregen und stürmischen Böen kommen.

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Noch etwas kühler bleibt es am Donnerstag. In Hamburg und Schleswig-Holstein liegen die Höchstwerte bei 21 bis 24 Grad, bei Lauenburg bis zu 28 Grad. Ähnlich sieht es in Mecklenburg-Vorpommern aus, dort liegen die Höchstwerte zwischen 25 und 29, an der See bei 22 bis 25 Grad. Überwiegend scheint die Sonne, teilweise kommt es zu Regen. (dpa/mp)