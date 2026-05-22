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Die Partywiese vor Bürgerzentrum und Sporthalle im Vogelkamp.

Die Partywiese vor Bürgerzentrum und Sporthalle im Vogelkamp in Neugraben. Foto: hfr

  • Neugraben-Fischbek

paidSaufen, kiffen, grölen, pinkeln: Empörung über Event von Hamburgs künftiger Elite

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Ein Sport-Event der Bucerius Law School soll am vergangenen Wochenende völlig aus dem Ruder gelaufen sein. Zu Gast waren 2500 Studierende der Rechtswissenschaften aus ganz Deutschland. Anwohner berichten von einer exzessiven Dauerparty mit betrunkenen Wildpinklern, Kiffen beim Spielplatz und Musikbeschallung aus etlichen Lautsprechern. Nach den drei Tagen türmten sich die Müllberge. Was die Politik nun fordert und wie die Hochschule reagiert.


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