Dieser Preis hat es in sich: Hamburgs Wohnungspolitik ist am Sonnabend mit dem „Goldenen Betonmischer“ ausgezeichnet worden. Eine Ehre ist das nicht gerade: Die güldene Dreckschleuder war Teil einer Satire-Demo im Quartierspark Mitte Altona, die im Rahmen des europaweiten „Housing Action Day“ als Kritik an explodierenden Mietpreisen stattfand.

Das Motto des bereits zum dritten Mal organisierten „Housing Action Day“ lautete in diesem Jahr: „Wohnen für Menschen statt für Profite“. In 22 deutschen und 50 europäischen Städten gingen die Menschen auf die Straße, um für eine faire Wohnungspolitik zu demonstrieren. Zu der Aktion im Quartierspark an der Emma-Poel-Straße kamen nach Angaben der Veranstalter rund 200 Personen.

Redner kritisierten die Wohnungspolitik in Hamburg scharf

Verliehen wurde der „Goldene Betonmischer“ von Aktivist:innen, die Masken mit den Gesichtern Hamburger Politiker oder Wirtschaftsvertreter trugen. Sie kritisierten die Hamburger Politik mit ihrer „Devise bauen, bauen, bauen“ als wirkungsloses Instrument gegen die Mietpreisexplosion und bezweifelten, dass auf diese Weise „Wohnraum für alle“ geschaffen werde.

In einer Rede mahnten die Aktivisten, dass im Jahr 2020 noch 3472 öffentlich geförderte Wohnungen fertig gestellt worden seien, während es 2021 mit 1895 nur halb so viele gewesen seien. Deutliche Botschaften waren auch auf den Transparenten der Zuhörer zu lesen: „Menschenwürdiges Wohnen statt Gewinnmaximierung“, „Wohnungen für alle – Eine Brücke ist kein Zuhause“ oder „Wohnraum für alle statt Profite für wenige“.

Auch in St. Georg wurde am Sonnabend unter dem Motto „Gegen Mietenexplosion und Verdrängung“ demonstriert. Zu der Veranstaltung des Einwohnervereins St. Georg kamen rund 100 Anwohner.