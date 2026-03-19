Sarice Brudet beantwortet sechs Fragen – Liebeserklärung an die bunte Neustadt

Sarice Brudet ist Model, Künstlerin, Kuratorin. Sie hat den Ausstellungsraum „The Space //“ in der Innenstadt initiiert. Das Projekt ist stark gefährdet, es werden noch bis zum 28. Februar Spenden gesammelt auf gofundme.com. Für die MOPO hat Brudet sechs Fragen beantwortet und verrät, worüber sie zuletzt richtig lachen musste.

Wenn Sie einen Tag alles in Hamburg entscheiden könnten, worum würden Sie sich kümmern? Ich würde Kunst und Kultur wieder mitten in die Stadt holen: bezahlbare Ateliers, Proberäume, Raum für das Experiment und Diskurse. Kunst und Kultur sichtbar machen – danach will bestimmt keiner mehr zurück zur Normalität.

Sarice Brudet ist Model und Künstlerin. Der MOPO verrät sie ihren Lieblingsstadtteil. Christine Lipski Sarice Brudet ist Model und Künstlerin. Der MOPO verrät sie ihren Lieblingsstadtteil.

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf? Im Ausstellungsraum „The Space //“ . Das ist ein Ausstellungskonzept und Kulturprojekt in der Kaiser-Wilhelm-Str. 14, das ich initiiert habe. Die Gemeinschaft und die Synergien, die durch alle Beteiligten geschaffen werden, finde ich fantastisch. Gleichzeitig sind wir laufend auf der Suche nach Förderern, um das Projekt nachhaltig weiterzuführen und dem Kulturprojekt in Hamburg langfristig Raum zu geben.

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Brudet verrät, wer ihr:e Lieblingshamburger:innen sind

3. Welche drei Dinge machen Sie glücklich? Gesundheit, Zufriedenheit, Kunst.

4. Wer ist Ihr:e Lieblingshamburger:in? Die vielen stillen Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren – im Gesundheitswesen, in der Pflege, im Kunst- und Kulturbereich, in Vereinen oder im Einsatz für Kinder und ältere Menschen. Ohne sie wäre Hamburg nur Kulisse.

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5. Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste? Uhlenhorst und die Neustadt – Uhlenhorst: Ruhe und Understatement. Die Neustadt: urban, divers, nicht perfekt – und gerade deshalb interessant. Außerdem: sehr gute Gespräche pro Quadratmeter.

6. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen? Über den Streamer Darren Watkins aka IShowSpeed. Mit 20 Jahren bereist er die Welt mit dem Ziel, jedes Land mindestens einmal zu besuchen – und wird dabei unfreiwillig Kulturbotschafter, weil er Kulturen und Erfindungen live einem weltweiten Publikum präsentiert.