Salmonellen-Alarm: Lebensmittel auch in Hamburg zurückgerufen

Wegen einer möglichen Belastung mit Salmonellen ruft ein Hersteller ein Nussmus zurück, das auch in Hamburg verkauft wurde. Betroffen ist eine Charge mit einem bestimmten Mindesthaltbarkeitsdatum. Kundinnen und Kunden sollen das Produkt nicht essen.

Die AKAR GmbH ruft die „Gourmet Celebi Pistaziencreme“ (200 Gramm) zurück. Betroffen ist Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.12.2026. Nach Angaben des Unternehmens besteht eine Gesundheitsgefahr durch Salmonellen.

Rückruf: Das droht bei Salmonellen

Eine Infektion mit Salmonellen kann sich binnen weniger Tage mit Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen und leichtem Fieber bemerkbar machen. Besonders für Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem kann eine Infektion gefährlich werden.

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Der Rückruf betrifft nach aktuellem Stand auch Hamburg, denn auch hier wird die Creme in Supermärkten verkauft. Wer das Produkt gekauft hat, soll es nicht verzehren. Laut Hersteller kann der Artikel auch ohne Kassenbon gegen Erstattung des Kaufpreises in den Einkaufsstätten zurückgegeben werden. (mp)