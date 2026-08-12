Hamburgs Freibäder blicken bislang auf einen wechselhaften Saisonverlauf zurück. Das teilte der Betreiber Bäderland mit. Exakte Zahlen liegen bislang nicht vor. „Dank der einen heißen Woche Ende Juni könnte es aber seit langem mal wieder eine überdurchschnittliche Saison werden”, sagte Bäderland-Sprecher Michael Dietel. „Die letzten Jahre waren ja wetterbedingt sehr mau.”

Hamburg: So wirken sich die Ferien aus

Aktuell sorgen die noch bis zum 19. August andauernden Sommerferien dafür, dass in den Bädern genügend Platz ist. Michael Dietel: „Hamburg ist in den Ferien spürbar leerer, man merkt das auch im Straßenverkehr und überall sonst. Bei sehr hohen Temperaturen sind die Bäder natürlich trotzdem voll, allerdings hatten wir bei über 30 Grad in den Ferien keine langen Wartezeiten oder -schlangen.”

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Eine Premiere feiert Bäderland am 14. August im Kaifu-Bad. Dann findet dort eine Poolparty statt. Versprochen werden in einer Mitteilung „DJ-Sounds, beste Stimmung im und am Wasser und jede Menge Sommerfeeling”. Einer der Höhepunkte ist der sogenannte Arschbombencontest vom Fünf-Meter-Brett, für den die Teilnehmer mindestens 18 Jahre alt sein müssen.

Freibäder: Wann ist die Saison vorbei?

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„Das wird die erste derartige Veranstaltung für uns sein und auch die einzige in diesem Jahr”, sagte Dietel: „Das Freibadgeschäft ist ja immer sehr wetterabhängig, das wissen auch die Gäste. Und Wetterprognosen sind in letzter Zeit nicht einmal eine Woche vorher zuverlässig.”

Einen festen Termin für das Ende der Freibad-Saison gibt es nicht. Dietel: „Wenn sich Mitte August Dauerregen einstellt, werden wir Freibäder schließen. Bleibt es bis Mitte September toll, bleiben sie auf.” Üblicherweise kippe die Besuchernachfrage aber mit dem Ende der Urlaubszeit. Viele Menschen hätten zuverlässig Sonne im Urlaub getankt und seien vor allem wieder mit Schule und Job beschäftigt. (dpa/mp)