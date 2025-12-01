Saif Ibrahim stürzt im April aus dem achten Stock eines Hochhauses in Wilstorf und stirbt. Mehrere bewaffnete Männer sollen in die Wohnung gestürmt sein und den 15-Jährigen in den Tod getrieben haben. Am Montag beginnt der Prozess gegen die zehn Angeklagten. Sein Vater Ali Ibrahim hofft auf Antworten.

Es ist ein kühler Montagmorgen, der 14. April. Ali Ibrahim ist bei der Arbeit, als sein Chef sagt, die Polizei wolle ihn sprechen. Der Taxifahrer denkt, er hätte einen Fehler gemacht, im Straßenverkehr vielleicht. Aber an so etwas habe er nicht gedacht, sagt er. Niemals.