mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Das Quartier Elfsaal in Jenfeld.

Das Quartier Elfsaal in Jenfeld wird bald komplett umgebaut. Foto: Florian Quandt

  • Jenfeld

paidSAGA verdoppelt Zahl der Wohnungen in diesem Quartier: Bürger können sich beteiligen

kommentar icon
arrow down

Im Quartier Elfsaal in Jenfeld gibt es derzeit rund 120 Wohnungen – bald sollen es mehr als doppelt so viele werden. Das städtische Wohnungsunternehmen SAGA plant, die in die Jahre gekommenen Bauten durch neue zu ersetzen. Insgesamt 300 moderne Wohnungen sollen entstehen, davon fast die Hälfte für Senioren. Was genau geplant ist und wie sich die Jenfelder jetzt beteiligen können, lesen Sie hier.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test