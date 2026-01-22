Im Quartier Elfsaal in Jenfeld gibt es derzeit rund 120 Wohnungen – bald sollen es mehr als doppelt so viele werden. Das städtische Wohnungsunternehmen SAGA plant, die in die Jahre gekommenen Bauten durch neue zu ersetzen. Insgesamt 300 moderne Wohnungen sollen entstehen, davon fast die Hälfte für Senioren. Was genau geplant ist und wie sich die Jenfelder jetzt beteiligen können, lesen Sie hier.





