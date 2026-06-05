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Culinstraße in Horn, Saga-Bau

An der Culinstraße in Horn hat die SAGA jetzt 51 öffentlich geförderte Wohnungen fertiggestellt. Foto: Florian Quandt

paidSAGA ersetzt alte Wohnblocks: Hier entstehen hunderte neue Wohnungen

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Neubaugebiete, Lückenbebauung und Aufstockungen: Hamburg baut neue Wohnungen, wo es nur geht. Eine weitere Möglichkeit wird von Genossenschaften und der SAGA immer häufiger genutzt: In der ganzen Stadt werden vermehrt alte Mietshäuser und ‑blocks abgerissen, um dann auf diesen Flächen neu und deutlich verdichteter zu bauen. Die MOPO zeigt, wo das bei der SAGA gerade passiert, was das für die Mieter und die zukünftigen Mietpreise bedeutet und welche Auswirkungen das auf die Nebenkosten haben kann.




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