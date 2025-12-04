mopo plus logo
Saga Haus Finkenwerder

Dieses Mehrfamilienhaus der SAGA in Finkenwerder ist seit mehr als sieben Jahren eingerüstet. Foto: Florian Quandt

  • Finkenwerder

paidSAGA-Mietshaus seit sieben Jahren nicht bewohnbar – und jetzt auch das noch!

Viele Menschen suchen händeringend nach einer Wohnung. Da ist es schwer verständlich, dass in Finkenwerder ein Mietshaus seit mehr als sieben Jahren eingerüstet ist und fünf Wohnungen deshalb leer stehen. Die städtische SAGA erklärte das in den vergangenen Jahren mit Komplikationen bei der Sanierung. Doch jetzt kommt überraschend ein ganz anderer Faktor hinzu. Was bedeutet das für die von vielen sehnlichst erwartete Neuvermietung?


