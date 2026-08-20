Ein ehemaliger Mieter schläft seit zwei Jahren im Treppenhaus und beschädigt Wohnungstüren. Nun muss er sich vor Gericht verantworten. Was sein Nachmieter erzählt.

Die SAGA-Wohnhäuser am Immenbusch und am Achtern Born in Hamburg-Osdorf sind benachbart. Ein ehemaliger Mieter sorgt hier für Ärger. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Christian Charisius

Ein ehemaliger Bewohner eines SAGA-Hochhauses am Achtern Born in Hamburg-Osdorf kehrt immer wieder in seine frühere Wohnung zurück. Er schläft im Treppenhaus, beschädigt Türen – und sorgt bei den Nachbarn seit Jahren für Angst. Am 27. August kommt der Fall vor Gericht.

Peter S. (Name geändert) wohnte mehrere Jahre in der SAGA-Wohnung. Im Oktober 2024 kündigte ihm der Vermieter. Seitdem kehrt er nahezu täglich in das Gebäude zurück, übernachtet im Treppenhaus und gerät immer wieder mit Nachbarn aneinander.

Als die ehemalige Wohnung von S. noch leer stand, habe er regelmäßig versucht, die Tür zu beschädigen, erzählt der Nachmieter dem „Abendblatt“. Seit dieser selbst in der Wohnung lebt, kritzele S. seinen Namen mit einem Filzstift an die Wohnungstür. Er bestehe weiterhin darauf, dass es sich um seine Wohnung handele.

Anzeige

Auch der Nachbar von gegenüber fühlt sich betroffen. „Meine Kinder trauen sich nicht mehr, mich zu besuchen“, sagt er dem „Abendblatt“.

Wie gelangt der Ex-Bewohner ins Haus?

Anzeige

Michael Ahrens, Unternehmenskommunikationsleiter der SAGA, sagte der MOPO, man gehe davon aus, dass sich Peter S. Zugang zum Haus verschafft, wenn dieses von anderen Bewohnern verlassen wird. Eine andere Möglichkeit sei, dass er durch Klingeln ins Gebäude gelangt. Deshalb habe die SAGA die aktuellen Mieter aufgefordert, stets die Gegensprechanlage zu benutzen und bei fremden Personen im Haus die Polizei zu rufen.

Was macht SAGA gegen den Ex-Mieter?

Anzeige

Auf MOPO-Nachfrage kann die SAGA die geschilderten Vorfälle im Kern bestätigen. „Von ihm beschädigte Türen werden nach einem Schaden unverzüglich wieder instandgesetzt“, sagt Michael Ahrens. Außerdem habe die SAGA-Geschäftsstelle Osdorf entschieden, dass ein Wachdienst das Haus mehrmals pro Woche nachts kontrolliert. Wird der frühere Mieter im Haus angetroffen, soll der Wachdienst die zuständige Polizeidienststelle informieren. Darüber hinaus stehe die SAGA im Austausch mit dem Polizeikommissariat in Osdorf.

Ex-SAGA-Mieter steht bald vor dem Amtsgericht Blankenese

Die Staatsanwaltschaft teilte der MOPO mit, dass Peter S. bereits im Dezember 2024 von der Polizei ein Beschluss übergeben wurde, wonach er sich der Wohnanschrift nicht auf weniger als 100 Meter nähern darf. Dieser Beschluss wurde im Juni 2025 verlängert. Insgesamt soll sich S. innerhalb von 15 Monaten 20-mal über das Verbot hinweggesetzt haben.

Deshalb wurde er im Januar dieses Jahres in 20 Fällen wegen Verstößen gegen das Gewaltschutzgesetz angeklagt. Am 27. August steht er deshalb vor dem Amtsgericht Blankenese. Laut dem „Abendblatt“ hatten zwei der Nachbarn bereits im Mai 2025 einen Anwalt beauftragt.