Besonderes SAGA-Projekt: Hier entstehen 58 neue Wohnungen – viele davon bezahlbar

In Billstedt wächst was Großes: Am kommenden Dienstag, 17. Juni, lädt die SAGA zum Richtfest für ein neues Wohnprojekt in Billstedt ein. Im Steinadlerweg 29a entstehen ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus mit 28 öffentlich geförderten Wohnungen sowie drei Reihenhauszeilen mit insgesamt 30 freifinanzierten Wohnungen. Der Standort liegt unweit des Öjendorfer Parks.

Besonders ist das Projekt durch seine Bauweise: Das Mehrfamilienhaus wird in Holzhybridbauweise errichtet – einer Mischung aus Beton und vorgefertigten Holzelementen. Diese Konstruktion gilt als klimafreundlicher und ermöglicht eine schnellere Fertigstellung. Außerdem erfüllt der Bau den sogenannten „Effizienzhaus-40-Standard“. Heißt? Dass hier besonders wenig Energie verbraucht wird.

Billstedt: Wann das SAGA-Projekt bezugsfertig sein soll

Die Reihenhäuser entstehen in massiver Bauweise. Insgesamt sollen so 58 neue Wohnungen für unterschiedliche Zielgruppen geschaffen werden – ein Mix aus gefördertem und frei finanziertem Wohnraum. Fertig sein soll alles bis April 2026.

Das Richtfest beginnt um 12.30 Uhr. Geplant sind kurze Ansprachen von Thorsten Schulte, Bauverantwortlicher bei der SAGA, und Bauunternehmer Christian Peter Ahrens. Auch Gäste aus Politik und Nachbarschaft werden erwartet. (km)