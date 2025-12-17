mopo plus logo
Der Orangensaft-Automat wurde neu am Schlump aufgestellt.

Der Orangensaft-Automat wurde neu am Schlump aufgestellt. Foto: OSAFT

  • Eimsbüttel

paidSaftige Geschäftsidee: Das steckt hinter Hamburgs neuen Automaten

Frischer Orangensaft auf Knopfdruck: Das gibt es an immer mehr Automaten in Hamburg. Die Früchte werden vor den Augen der Kunden gepresst – der Becher kommt verschlossen aus der Luke. Ganz neu steht jetzt ein Automat am Schlump, viele weitere sollen folgen. Die MOPO hat mit dem jungen Gründer gesprochen: Wie die Idee entstanden ist, wie das Konzept funktioniert – und was sein großes Ziel ist.


