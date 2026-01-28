S-Bahnen und Züge betroffen: Massive Sperrungen auf Hamburger Hauptroute

Wegen einer maroden Brücke ist die Strecke zwischen Altona und Holstenstraße seit dem Sommer gesperrt. Nun müssen sich die Hamburger auf weitere Streckensperrungen gefasst machen. Denn die Deutsche Bahn plant umfassende Bauarbeiten in den Frühjahrsferien – und darüber hinaus.

Im Sommer hat die Bahn bei einer routinemäßigen Inspektion Schäden an der Eisenbahnbrücke Holstenstraße entdeckt. Wegen umfangreicher Untersuchungen und Reparaturen, ist das Gleis in Richtung Altona seitdem voll gesperrt. Das betrifft vor allem die S-Bahn-Linie S2. Und die Sperrungen halten an: Denn die in den 60er Jahren gebaute Überführung an der Holstenstraße muss teilweise neu gebaut werden. Aber damit nicht genug: Die Bahn plant für die Frühjahrsferien weitere Sperrungen auf der gesamten Strecke zwischen Altona/Diebsteich und dem Hauptbahnhof. Das betrifft sowohl die S-Bahn, als auch den Regional- und Fernverkehr.

Deutsche Bahn bündelt mehrere Baumaßnahmen

Auf MOPO-Anfrage bestätigt die Deutsche Bahn die geplanten Streckensperrungen. Grund dafür sind Bauarbeiten an drei Brücken gleichzeitig: Neben der Eisenbahnbrücke Holstenstraße werden auch an der Sternbrücke und an der Brücke über der Schanzenstraße Sanierungsarbeiten vorgenommen.

Mit der Bündelung von mehreren Baumaßnahmen zur Sanierung der Schieneninfrastruktur in der verkehrsärmeren Ferienzeit wolle man die Einschränkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich halten, so eine Bahnsprecherin. Dennoch müsse die Verbindungsbahn über Holstenstraße, Sternschanze und Dammtor für den Zugverkehr gesperrt werden.

Fern- und Regionalverkehr sowie die S-Bahnen betroffen

Die Züge des Fernverkehrs starten und enden vom Samstag, 28. Februar, bis Samstag, 14. März, am Hamburger Hauptbahnhof oder am Bahnhof Hamburg-Harburg. Fast alle Verbindungen im Regionalverkehr nach Schleswig-Holstein fahren ab und bis Pinneberg. Als Ersatzverkehr zum Hamburger Hauptbahnhof können die S-Bahnen genutzt werden.

Die Dammtorlinie der S-Bahn Hamburg (Diebsteich–Holstenstraße–Sternschanze–Dammtor–Hauptbahnhof) wird für den Zeitraum 28. Februar bis Montag, 2. März auf dem Streckenabschnitt zwischen Altona und Sternschanze gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Die Linie S7 ist weiterhin als S2 unterwegs und fährt über Aumühle–Bergedorf und Sternschanze.

Von Dienstag, 3. März, bis Donnerstag, 12. März ist dann die Strecke zwischen Altona und Hauptbahnhof über Sternschanze gesperrt. Auch hier sind Ersatzbusse eingerichtet. Die S7 von Altona nach Bergedorf/Aumühle fährt in diesem Zeitraum durch den Citytunnel, während die S2 von Montag bis Freitag nur zwischen Berliner Tor und Bergedorf unterwegs ist.

Danach macht die Bahn erneut den Streckenabschnitt zwischen Altona und Sternschanze dicht: Von Freitag, 13. März, bis Sonntag, 29. März, gibt es wieder einen Ersatzverkehr mit Bussen. Die S7 und die S2 bleiben im gleichen Takt wie in den Wochen davor.

Die Züge der Linie S5 sollen die gesamte Zeit über durch den Citytunnel (Altona–Königstraße–Reeperbahn–Landungsbrücken–Stadthausbrücke–Jungfernstieg–Hamburg Hauptbahnhof) umgeleitet werden. Ab Dienstag, 31. März, sollen die S-Bahnen dann wieder regulär fahren. (mp)