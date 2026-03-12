mopo plus logo
Eisenbahnbrücke

Die Eisenbahnbrücke an der Holstenstraße muss abgerissen werden. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Bockwoldt

  • Altona

paidHolstenstraße: Kraftakt für die neue Brücke

Bagger zermahlen lautstark Stahl und Beton – der Abriss der Eisenbahnbrücke an der Holstenstraße ist in vollem Gange. Im Sommer letzten Jahres waren bei einer Routineuntersuchung Mängel festgestellt worden, seitdem ist der Abschnitt für den Bahnverkehr gesperrt. Nach eingehender Prüfung ist klar: Die Brücke muss teilweise abgerissen und neu gebaut werden. Die MOPO hat sich die Fortschritte auf der Baustelle angesehen und erfahren, wie es jetzt weitergeht.


