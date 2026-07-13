Aufgrund der Bauarbeiten der Sternbrücke sind jetzt nicht nur noch die Straßen, sondern auch die S-Bahn-Gleise gesperrt. Auch am Berliner Tor fallen Bauarbeiten an.

Die alte Sternbrücke in Altona wird nun ersetzt – mit Folgen für den Bahnverkehr. (Archivbild) IMAGO / BREUEL-BILD

Nun ist es soweit: Von Freitag an fahren bis zum 30. August keine S-Bahnen zwischen Altona und Sternschanze. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Der Grund dafür sind Bauarbeiten an der neuen Sternbrücke.

Schon seit dem 26. Juni ist die Max-Brauer-Allee zwischen Stresemannstraße und Schulterblatt für Autos gesperrt. Nun folgen die Einschränkungen für alle Nutzer der S-Bahn. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen, der über die Eimsbütteler Chaussee und Alsenstraße verläuft.

In diesem Zeitraum fährt die S-Bahn aus Bergedorf als S2 über Dammtor und endet an der Haltestelle Sternschanze, anstatt über den Citytunnel (Jungfernstieg – Altona) zu fahren. Sie fährt montags bis freitags verstärkt alle 5 Minuten. Aber Achtung: Zwischen 10. und 14. August enden die verstärkenden Bahnen vorzeitig am Berliner Tor. Die S5 in Richtung Elbgaustraße wird währenddessen über den Citytunnel umgeleitet.

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Arbeiten an der Sternbrücke – Bauarbeiten auch am Berliner Tor

Und es gibt weitere Einschränkungen. Es gibt Bauarbeiten an der Berlinertordammbrücke. Schon seit vergangener Woche und noch bis Mittwoch, den 19. August, verkehrt die S1 deshalb im Teilbetrieb zwischen Wedel und Berliner Tor sowie zwischen Berliner Tor und Airport/Poppenbüttel. Deshalb ist ein Umstieg am Berliner Tor notwendig. Außerdem fahren die Bahnen nicht mehr im 5-Minuten-Takt. Ab Donnerstag, 20. August, entfallen bei der S1 alle Einschränkungen.



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Die S3 fährt während dieser Sperrungen als einzige Linie auf ihrer gewohnten Strecke zwischen Neugraben und Pinneberg wie gehabt durch den Citytunnel. (js)





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