S-Bahn-Gedrängel zu Pfingsten in Hamburg: Gleise im Hauptbahnhof gesperrt

Am Hamburger Hauptbahnhof steht ein weiterer Schritt der laufenden Modernisierungsarbeiten an: Vom 7. bis 9. Juni 2025 wird die Bahnsteigbrücke an den Gleisen 3 und 4 vollständig erneuert. Dafür müssen beide Gleise über das Pfingstwochenende komplett gesperrt werden.

Alle S-Bahnen verkehren in dieser Zeit ausschließlich über die Gleise 1 und 2. Um den Betrieb möglichst stabil zu halten, fahren die Linien S1, S2 und S3 im 10-Minuten-Takt durch den Hauptbahnhof. Dennoch ist mit längeren Wartezeiten und erschwertem Umsteigen zu rechnen – bis zu acht Minuten tagsüber im 10-Minuten-Takt, im 20-Minuten-Takt sogar bis zu 18 Minuten.

Neue Abfahrtszeiten zwischen Berliner Tor und Altona

Besonders betroffen ist die Linie S2: Richtung Altona fahren die Züge zwischen Berliner Tor und Altona zwei Minuten später, in der Gegenrichtung zwei Minuten früher. Dadurch können Anschlüsse zur S1 am Hauptbahnhof und in Altona nicht wie gewohnt erreicht werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Norderelbbrücke komplett marode: Wann geht’s hier endlich voran?

Alle Änderungen sind in den HVV-Apps, Online-Auskunftssystemen und auf Aushängen an den Bahnsteigen verfügbar. Die Linie S5 verkehrt während der Sperrung nur zwischen Neugraben und Stade, auf der S3 kommen längere Züge zum Einsatz. (esk)