Tausende Hamburger zahlen die Rundfunkgebühren nicht pünktlich. Die Zahl der Mahn- und Vollstreckungsverfahren ist hoch.

Die Zahl der säumigen Rundfunkzahler in Hamburg bleibt nahezu unverändert hoch. (Symbolbild) picture alliance / HMB Media | Marco Bader

Die Zahl der säumigen Rundfunkzahler in Hamburg bleibt nahezu unverändert hoch. Im vergangenen Jahr befanden sich in der Hansestadt insgesamt 109.189 Beitragskonten im Mahnverfahren oder bereits in der Vollstreckung.

Das geht aus dem Jahresbericht des Beitragsservices hervor. Damit waren 9,6 Prozent aller Beitragskonten in Hamburg betroffen. Zum Vergleich: 2024 befanden sich rund 110.000 Hamburger Beitragskonten im Mahnverfahren – etwa 9,7 Prozent aller Konten.

Im gesamten NDR-Sendegebiet summierte sich die Zahl 2025 auf knapp 439.000 Beitragskonten im Mahnverfahren. Weitere rund 266.000 Konten befanden sich bereits in der Vollstreckung.

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Rundfunkgebühren in Hamburg: Doppelt so viele Zwangsvollstreckungen wie im Vorjahr

Die hohe Zahl säumiger Beitragszahler macht sich auch bei Hamburgs Finanzbehörde bemerkbar: Wegen offener Rundfunkbeiträge kündigten sie im vergangenen Jahr fast 38.500 Zwangsvollstreckungen an – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Im laufenden Jahr waren es bis zum 14. Juni bereits mehr als 21.000.

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Der Rundfunkbeitrag wird seit Anfang 2013 pro Wohnung erhoben. Er beträgt derzeit 18,36 Euro pro Monat – unabhängig davon, wie viele Personen in dieser Wohnung leben. Mit dem Geld finanziert der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine frei empfangbaren Angebote im Hörfunk, Fernsehen und Internet sowie die Landesmedienanstalten. Über die Höhe der Beiträge entscheiden die Regierungschefs der Länder und ein Sachverständigengremium. (dpa/mp)