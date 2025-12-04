mopo plus logo
Herzogin Meghan (l-r), Prinz Harry, Prinz William und Prinzessin Kate stehen auf dem Balkon des Buckingham-Palasts

Prinzessin Kate (r.) wird zukünftig als Wachsfigur im Panoptikum zu sehen sein. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/PA Wire | Victoria Jones

Royaler Zuwachs für Hamburgs Wachsfigurenkabinett

Das Panoptikum erhält royalen Zuwachs: In zwei Wochen zieht ein Mitglied der britischen Königsfamilie in das beliebte Wachsfigurenkabinett am Spielbudenplatz.

Royal-Fans können sich freuen: Ab dem 18. Dezember wird im Panoptikum eine Wachsfigur von Prinzessin Kate ausgestellt. Die Prinzessin von Wales werde direkt neben der Figur von Queen Elizabeth II. ausgestellt, wie das Panoptikum am Mittwoch mitteilte.

Das Panoptikum gilt mit mehr als 120 Figuren als Deutschlands größtes und ältestes Wachsfigurenkabinett. Im August wurde etwa eine Wachsfigur des Pop-Stars Taylor Swift enthüllt. Sie reiht sich ein zwischen Adele, Harry Potter, Udo Lindenberg oder Angela Merkel. (mp)

