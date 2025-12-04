Royaler Zuwachs für Hamburgs Wachsfigurenkabinett

Das Panoptikum erhält royalen Zuwachs: In zwei Wochen zieht ein Mitglied der britischen Königsfamilie in das beliebte Wachsfigurenkabinett am Spielbudenplatz.

Royal-Fans können sich freuen: Ab dem 18. Dezember wird im Panoptikum eine Wachsfigur von Prinzessin Kate ausgestellt. Die Prinzessin von Wales werde direkt neben der Figur von Queen Elizabeth II. ausgestellt, wie das Panoptikum am Mittwoch mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: Jetzt wird es ernst: Hamburg plant die neue Mega-Arena

Das Panoptikum gilt mit mehr als 120 Figuren als Deutschlands größtes und ältestes Wachsfigurenkabinett. Im August wurde etwa eine Wachsfigur des Pop-Stars Taylor Swift enthüllt. Sie reiht sich ein zwischen Adele, Harry Potter, Udo Lindenberg oder Angela Merkel. (mp)