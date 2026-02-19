Hamas-Dreieck auf Fenster geschmiert: Anwohner geschockt, Staatsschutz ermittelt

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (17. Februar) mehrere Fenster und eine Hausfassade in Altona und Ottensen mit politischen Symbolen beschmiert.

Betroffen sind Anwohner in der Bergiusstraße, die in ihren Fenstern öffentlich sichtbare Plakate in Gedenken an Opfer sexualisierter Gewalt beim Attentat in Israel am 7. Oktober 2023 hängen haben. Auf die Scheiben wurden unter anderem ein rotes Dreieck, das als Symbol der Hamas gilt, sowie Hammer-und-Sichel-Zeichen gesprüht. Wie die Polizei der MOPO mitteilte, machten die Betroffenen die Graffitis später selbst unkenntlich.

„Tod Israel“ auf Hausfassade gesprüht

Zudem wurde eine weitere Sachbeschädigung in der Straße Hohenesch in Altona angezeigt. Dort fanden sich die gleichen Symbole sowie die Schriftzüge „Tod Israel“ und „Gaza Schuld“ an einer Hausfassade. Die Entfernung der Graffitis wurde durch die Polizei beauftragt.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Aufgrund des politischen und möglichen extremistischen Hintergrunds hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Weitere Details zu möglichen Tatverdächtigen oder Hintergründen nannte die Polizei zunächst nicht.

In einer Mitteilung an die MOPO stellen die Betroffenen die Schmierereien in eine Reihe mit Angriffen auf Projekte in Hamburg, die sich explizit gegen Antisemitismus in der linken Szene aussprechen und ebenfalls bedroht werden: „Das ist keine linke Politik, das ist konkrete Einschüchterung.“