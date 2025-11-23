Die Stoßstangen sind mit Flugrost übersät, der Lack ist stumpf, teils verschrammt, und die roten Ledersitze haben auch schon bessere Zeiten gesehen: Zwischen all den hochglänzenden Super-Sportwagen im Showroom des exklusiven Autohauses „David Finest Sports Cars“ am Friedrich-Ebert-Damm fällt der alte Porsche aus dem Rahmen. Doch der Preis des 1957er Sportwagens übertrifft den vieler Ferrari oder Lamborghini. Immerhin 474.356 Euro werden verlangt.

„Wir handeln nun schon etliche Jahre mit exklusiven und seltenen Fahrzeugen, aber so einen Porsche hatten wir noch nicht. Der Wagen ist einzigartig.“