Die Patina der roten Ledersitze ist herrlich, der Kontrast zum schwarzen Fahrzeug besticht. Foto: Florian Quandt

paidDieser Rost-Porsche kostet eine halbe Million Euro

Die Stoßstangen sind mit Flugrost übersät, der Lack ist stumpf, teils verschrammt, und die roten Ledersitze haben auch schon bessere Zeiten gesehen: Zwischen all den hochglänzenden Super-Sportwagen im Showroom des exklusiven Autohauses „David Finest Sports Cars“ am Friedrich-Ebert-Damm fällt der alte Porsche aus dem Rahmen. Doch der Preis des 1957er Sportwagens übertrifft den vieler Ferrari oder Lamborghini. Immerhin 474.356 Euro werden verlangt.

„Wir handeln nun schon etliche Jahre mit  exklusiven und seltenen Fahrzeugen, aber so einen Porsche hatten wir noch nicht. Der  Wagen ist einzigartig.“

Heutige Autos haben alle ein Digitaldisplay, doch der 57er Porsche verfügt über wunderschöne Armaturen. Florian Quandt
