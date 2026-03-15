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Das „Roschinsky's“ war eine der ersten modernen Bars auf dem Hamburger Berg.

Das „Roschinsky's“ war eine der ersten modernen Bars auf dem Hamburger Berg. Foto: Florian Quandt

  • St. Pauli

paidPartyszene hat sich verändert: Doch diese Kult-Kneipe hält an Tradition fest

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Viele Kiezgänger haben schon einmal einen Abend auf dem „Hamburger Berg“ verbracht, ohne eine der vielen Kneipen überhaupt zu betreten – es war schlicht zu voll, und auf der Straße vor den Bars war auch genug los. Das sind die „guten alten Zeiten“ der jüngeren Kiezgänger: die Vor-Corona-Zeit. Die Partyszene auf dem Berg hat sich verändert, das merkt auch das Team des „Roschinsky's“. Dennoch blickt es positiv in die Zukunft und will an einer Tradition ganz besonders festhalten: Auf St. Pauli ist man eine Familie.

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