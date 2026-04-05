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Rolf Zuckowski (78), Liedermacher, tritt immer noch auf. Sein Lied „Wie schön, dass du geboren bist“ wird auf vielen Geburtstagen gesungen.

Rolf Zuckowski (78), Liedermacher, tritt immer noch auf. Sein Lied „Wie schön, dass du geboren bist“ wird auf vielen Geburtstagen gesungen. Foto: B. Blumenthal

paid„Es ist die Zeit der Ernte“: Liedermacher Rolf Zuckowski (79) über das Glück im Alter

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Krankheiten, Verluste, Abschiede – eigentlich hätten ältere Menschen viele Gründe zum Unglücklichsein. Und doch zeigen Studien weltweit ein ansteigendes Gefühl von Zufriedenheit im Alter. Auch Liedermacher Rolf Zuckowski (78 „Wie schön, dass du geboren bist“), der in Blankenese wohnt, blickt mit Dankbarkeit zurück – und verrät, was ihn im Alter besonders glücklich macht.


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