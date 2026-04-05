Krankheiten, Verluste, Abschiede – eigentlich hätten ältere Menschen viele Gründe zum Unglücklichsein. Und doch zeigen Studien weltweit ein ansteigendes Gefühl von Zufriedenheit im Alter. Auch Liedermacher Rolf Zuckowski (78 „Wie schön, dass du geboren bist“), der in Blankenese wohnt, blickt mit Dankbarkeit zurück – und verrät, was ihn im Alter besonders glücklich macht.





