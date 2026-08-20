Ein Wasserrohrbruch im Nordosten der Stadt sorgt für eine weiträumige Straßensperrung. Autofahrer müssen sich auf Umwege einstellen.

Bauarbeiter sichern ein aufgerissenes Straßenstück nach einem Wasserrohrbruch in Hamburg. (Archivbild) picture alliance/dpa | Bodo Marks

Wegen eines Wasserrohrbruchs gibt es in Sasel derzeit weiträumige Straßensperrungen. Sie werden vermutlich länger dauern.

Im Berner Weg auf Höhe der Hausnummer 55 brach am Donnerstag das Rohr einer Trinkwasserleitung. Die Kreuzung Berner Weg/Höfenkamp wurde vorübergehend voll gesperrt.

Wegen weiterer Baumaßnahmen im Umfeld erfolgt eine weiträumige Umleitung über den Volksdorfer Weg, die Saseler Chaussee und den Frahmredder.

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Wasserrohrbruch in Sasel: So lang soll die Sperrung dauern

„Hamburg Wasser“ hat umgehend mit der Behebung des Schadens begonnen, wie der Versorger mitteilt. Ziel sei es, den Schaden noch am Donnerstag zu beheben. Die Straßensperrung werde allerdings noch länger dauern. Die Freigabe der Straße werde für Anfang der kommenden Woche angestrebt, sie sei jedoch abhängig vom tatsächlichen Schadensausmaß und dem Fortschritt der Arbeiten.

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Die Trinkwasserversorgung sei weitgehend gesichert, teilt Hamburg Wasser mit. Vor Ort stehe ein Wasserwagen zur Nutzung bereit. (kla)