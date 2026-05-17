Rohrbruch auf Hamburger Verkehrsader – Gute Nachrichten für Autofahrer

Eine wichtige Verkehrsachse ist wieder frei! Nach dem Rohrbruch an einer Trinkwasserleitung am Mittwoch in Harburg ist die Vollsperrung der Buxtehuder Straße (B73) wieder aufgehoben worden.

Seit Sonntagmittag läuft der Verkehr auf der nördlichen Fahrbahnseite wieder – in beide Richtungen steht jeweils eine Spur zur Verfügung, teilte Hamburg Wasser mit. „Die Reparaturarbeiten am eigentlichen Rohrbruch verlagern sich nun auf die südliche Fahrbahnseite“, hieß es weiter. Wie lange die Maßnahmen noch dauern werden, ist derzeit unklar. Das hänge vom tatsächlichen Ausmaß des Schadens ab. Ein Update zum Baufortschritt und zum weiteren Ablauf folge im Laufe der kommenden Woche.

Buxtehuder Straße war vorerst gesperrt

Die Fahrbahn der B73 war am Mittwochmorgen über die gesamte Breite unterspült worden. Die beschädigte Trinkwasserleitung hat den Angaben zufolge einen Durchmesser von 50 Zentimetern. Rund eine Stunde lang hatte das Wasser den Angaben zufolge Fahrbahn und Gehweg unterspült. Deshalb sei die Fahrbahn abgesunken und der Wasserdruck im Trinkwassernetz im Zentrum von Harburg und im Stadtteil Wilstorf sei deutlich zurückgegangen. Die Versorgung wurde noch am Mittwoch gesichert und der Netzdruck stabilisiert.

Aus Sicherheitsgründen wurde die Buxtehuder Straße bis mindestens Sonntag komplett gesperrt – auch der Schienenersatzverkehr der S3 war davon betroffen. Zur Entlastung des Berufsverkehrs ab Montag wurde am vergangenen Freitag Asphalt gegossen. Nachdem dieser getrocknet war, konnte nun auch wie geplant die Verkehrsführung umgebaut werden.

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Die vierspurige Buxtehuder Straße gehört als Bundesstraße 73 zu den wichtigsten Verkehrsachsen in Harburg. Sie verbindet die Harburger Innenstadt und die B75 mit der A7. Die Schadstelle liegt in Höhe des Amtsgerichts Harburg. (dpa/mp)