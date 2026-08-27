Robert Lindemann ist Star seines eigenen Erotikkalenders. Und eine Antwort auf toxische Männer im Internet, wie er der MOPO verrät.

Er war jahrelang Fotograf, dann wechselte er die Seiten. Jetzt ist Robert Lindemann (36) Nacktmodell und setzt sich im Internet mit toxischer Männlichkeit auseinander – allerdings angezogen. So trifft ihn auch die MOPO in seiner Wohnung in Bahrenfeld.

Im Flur hängen Kalender an einer Wand, darauf Lindemann, nackt, in den verschiedensten Kulissen, zum Beispiel auf einer Kegelbahn, die Kugeln zwischen den Beinen. Praktisch überall in der Wohnung hängt Kunst. Hier nimmt Lindemann viele seiner Videos auf, die er im Netz postet. Darin schneidet er Videos von sich und so genannten Dating-Coaches zusammen, als würden sie miteinander sprechen. Dabei handelt es sich um Männer, die ihren Zuschauern weismachen wollen, dass Frauen sich unterzuordnen hätten, das schwache Geschlecht seien und wie man sie manipulieren könne.

Ein Untersetzer der besonderen Art. Robert Lindemann kann Gläser auf sich selbst abstellen. Emilia Skibbe

MOPO: Sie standen jahrelang hinter der Kamera. Jetzt davor, wieso der Standortwechsel?

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Robert Lindemann: Ich habe mich schon immer wohl vor der Kamera gefühlt, dementsprechend läuft meine Instagram-Tätigkeit auch schon länger. Die Videos über Dating-Coaches habe ich gestartet, weil ich Videos von einem Dating-Coach gesehen habe, der sinngemäß meinte, man müsse das Nein einer Frau nicht akzeptieren. Das wollte ich nicht so stehen lassen.

Ich habe mich früh für Film interessiert. Mit 14 habe ich angefangen, DVDs zu sammeln und mir dort die „Making-ofs“ anzusehen. In der Schule habe ich ein bisschen versagt, musste vom Gymnasium runter und habe dann meine Fotografenausbildung gemacht. Dafür bin ich vor 15 Jahren nach Hamburg gezogen.

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Woher kommen Sie ursprünglich?

Damme im Landkreis Vechta. Eine kleine christlich-konservative Gegend.

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Mit welchen Männlichkeitsbildern sind Sie da selbst groß geworden?

Es gab dort schon ein klassisches Männerbild. Im männlichen Freundeskreis wurden sexistische Witze gemacht und die Leute, die man in Führungspositionen gesehen hat, waren fast immer Männer. Das hinterfragt man als Jugendlicher nicht groß, sondern nimmt das so mit. Ich muss aber sagen, dass in Damme auch viele offene Menschen mit verschiedenen politischen Einstellungen leben. Es ist kein finsteres Hinterland.

Wie Robert Lindemann trotz seiner Arbeit seinen Instagram-Feed sauber hält

Seit 2024 reagieren Sie auf Instagram auf toxische Männer. Also Männer, die mit konservativen Männlichkeitsvorstellungen sich und anderen schaden. Wie lange braucht es, bis Ihnen ein solcher Mann in den Feed gespült wird?

Ich habe mir einen Recherche-Account angelegt, mit dem ich speziellen Accounts folge. Da kommt dieser Content sofort.

Mein privater Algorithmus ist zum Glück relativ sauber. Da sind eher Leute, die ähnlichen Content machen wie ich. Trotzdem tauchen auch mal toxische Männer auf. Leute wie Oliver Pocher zum Beispiel.

Eine kleine Figur eines nackten Robert Lindemann steht auf seinem Wohnzimmerregal. Florian Quandt

Wie definieren Sie toxische Männlichkeit?

Die Leute, auf die ich reagiere, argumentieren mit veralteten Rollenmustern. Eine Frau muss so sein und ein Mann muss so sein. Frauen sind prinzipiell das schwache Geschlecht und Männer das starke. Auch Männer, die keinen Zugang zu ihren Gefühlen haben, die mit Gewalt statt mit Worten reagieren, das ist toxische Männlichkeit.

Dating-Coaches – so verbreitet sich der Content

Wie alt sind diese Männer?

Toxische Männlichkeit zieht sich durch alle Generationen. Die selbst ernannten Coaches auf Instagram sind meist zwischen 20 und Ende 30 Jahre alt.

20 ist ja recht jung.

Ja, bei denen bin ich auch vorsichtig. Ich will nicht nach unten treten, und bei sehr jungen Creatoren habe ich manchmal das Gefühl, dass die selbst Opfer dieser Coaches sind. Das große Problem mit diesen Dating-Coaches ist, dass sie vor allem unsichere junge Männer erreichen, die in ihrer Identität noch nicht gefestigt sind und deshalb leichter auf diesen Content anspringen.

Robert Lindemann verbringt seit 2024 viel Zeit auf Instagram mit Dating-Coaches und toxischen Männern. Florian Quandt

Und wie reagieren diese Männer auf Ihre Videos?

Interessanterweise zielen die Leute in den Kommentaren häufig auf mein Aussehen, nicht auf die Inhalte. Ich sehe nicht aus wie der klassische Mann, den sie sich vorstellen.

Erotikkalender von Lindemann entstand als Witz

Sie bringen jetzt seit mehreren Jahren Ihren eigenen Erotikkalender heraus. Wie kam die Idee?

Das Ganze ist spontan und eher als Witz entstanden. Ich habe eine Zeit lang als Fotoassistent gearbeitet. Im Winter waren wir in Kapstadt, um dort für eine Sommerkollektion zu shooten. Da stand ich als Licht-Double in Badehose, habe aus Spaß sexy posiert und dachte, das wäre doch eine witzige Idee, so ein Kalender. Erst habe ich den nur verschenkt an Freund:innen und Kolleg:innen. Dann haben Leute gefragt, ob sie ihn kaufen können. Mittlerweile sind wir bei einer Auflage von 1300.

Ist dieser Kalender Ihre Antwort auf toxische Männlichkeit?

Ja, aber unbewusst. Ich habe mich schon immer wohl in meinem Körper gefühlt, obwohl der jetzt nicht normschön ist. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb der sich so gut verkauft.

Das ist ja interessant, wenn man beachtet, dass Sie eben meinten, die Hasskommentare beziehen sich vor allem auf Ihr Aussehen.

Ja. Das geht mir aber nicht nah, da die „Kritiker“ nicht inhaltlich auf mich eingehen, sondern meine Optik angreifen. Für mich bedeutet das: Getroffene Hunde bellen.