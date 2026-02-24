Ring 3 unterspült: Staualarm nach Wasserrohrbruch

Autofahrer aufgepasst: Ein Wasserrohrbruch sorgt in Poppenbüttel für Aufruhr. Autofahrer auf dem Ring 3 müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Wegen eines Trinkwasserrohrbruchs kommt es in Hamburg-Poppenbüttel auf dem Ring 3/Saseler Damm zu Verkehrseinschränkungen.

Fahrbahn teilweise unterspült

Durch den Wasseraustritt wurde die Fahrbahn teilweise unterspült, teilte Hamburg Wasser mit. Infolgedessen mussten zunächst beide Fahrspuren in Richtung Sasel sowie eine Fahrspur in Richtung Langenhorn für den Verkehr gesperrt werden. Die Polizei und Hamburg Wasser sind vor Ort, um den Bereich großräumig abzusichern.

Betroffen ist eine Leitung mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern. Derzeit werde der genaue Schaden der Unterspülungen geprüft. Sobald die Untersuchungen abgeschlossen seien, könnten Einschätzungen zur Dauer der anschließenden Fahrbahnerneuerung getroffen werden. Die Trinkwasserversorgung sei nicht unterbrochen. (dpa/mp)