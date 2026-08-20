Der „Markt Koenig“ auf St. Pauli ist nach zwölf Jahren Geschichte. Hier eröffnet schon bald ein ganz neues Konzept.

Wiener Schnitzel, Steaks, Burger und Pannfisch: Im „Markt Koenig“ in der Rindermarkthalle ging es deftig zu. Am Wochenende gab es hier auch Frühstück. Doch seit Anfang Juli, nach mehr als zehn Jahren, ist das Restaurant dicht. Nach einem umfangreichen Umbau eröffnet hier jetzt bald ein neues Lokal.

„Liebe Gäste, wir bauen unseren ,Markt Koenig’ um! Es entsteht am gleichen Ort etwas Neues“: Mit diesen Worten verkündete das Team das Aus des bisherigen Restaurants in der Rindermarkthalle auf St. Pauli (Neuer Kamp 31). „Nach zwölf wundervollen Jahren mit einem bewährten und erfolgreichen Konzept ist für uns aber mit der Zeit der Wunsch gewachsen, einfach noch einmal etwas Neues umzusetzen.“ Nun kommt hier schon bald Pizza auf den Tisch.

Neues Lokal in der Rindermarkthalle: „Nono Pizza“ ersetzt den „Markt Koenig“

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Das neue Restaurant „Nono Pizza“ soll am 25. August eröffnen. Auf der Karte steht dann neapolitanische Pizza – sie ist bekannt für ihren hohen, luftigen Rand und die dünne, weiche Mitte.

„Nono Pizza“ soll noch im August eröffnen. Florian Quandt

Das Versprechen auf der Webseite: Es soll „verdammt gute Pizza“ geben, mit „unfassbar leckererem Teig, den allerbesten Zutaten und natürlich unendliche Liebe.“ Betreiber bleibt die „O. K. Gastronomie GmbH“, mit Geschäftsführer Zdravko Kukic.

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Bis zu 250 Gäste haben im Lokal Platz, es gibt auch eine Außenterrasse. Und die Räumlichkeiten können auch für Events gebucht werden. „Ein neuer Ort für Pizza, Drinks und gute Momente“, heißt es.