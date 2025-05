Riesiges Sportevent in Hamburg: Polizei warnt vor Verkehrschaos

Auch in diesem Jahr laufen, fahren und schwimmen wieder tausende von Menschen durch Hamburg: Für den Ironman am kommenden Sonntag sperrt die Polizei großflächig Straßen und Gebiete.

Am 1. Juni nehmen rund 3000 Athlet:innen am „Ironman European Championship“ in Hamburg teil. Der Veranstalter erwartet zudem mehrere tausend sportbegeisterte Fans. Damit die Veranstaltung sicher verlaufen kann, werden einige Straßen im Hamburger Westen und Süden gesperrt. Die Polizei warnt vor Verkehrschaos.

Ironman: Großräumige Sperrungen in Hamburg

Die ersten Straßen sind schon ab Freitag um 10 Uhr im Bereich Ballindamm/Jungfernstieg gesperrt. Darüber hinaus werden am Sonntag dann Lombardsbrücke, Glockengießerwall und Wallringtunnel bis zum Deichtorplatz gesperrt. Für die Radfahrstrecken sind dann die Gebiete um den Hohenzollernring (Ottensen) und den Zollenspieker-Hauptdeich (Kirchwerder) gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Algen-Alarm! Beliebte Hamburger Badeseen gesperrt

Besucher:innen der Veranstaltung wird geraten, auf U- und S-Bahn umzusteigen. Autofahrer:innen sollen den Bereich weiträumig umfahren. Darüber hinaus rät die Polizei, sich nicht auf Navigationsgeräte zu verlassen, sondern den Umleitungsschildern zu folgen. Weitere Informationen zur Verkehrslage teilt die Polizei während der Veranstaltung mit. Das Verkehrsinformationstelefon können Fahrgäste in der Zeit unter (040) 4286-56565 erreichen. (lw)