Riesige Luftkissen verschließen Siel auf St. Pauli: Was ist denn da los?

Unter der Hafenstraße kommen große Abwassersiele zusammen. Der über 100 Jahre alte Knotenpunkt muss saniert werden. Die Arbeiten starten mit einem besonderen Manöver.

Mit dem Einsetzen von zwei riesigen Dichtkissen hat die Sanierung eines großen Siels unter St. Pauli begonnen. Mitarbeiter von Hamburg Wasser ließen nacheinander die beiden Kissen mithilfe eines Krans durch einen geöffneten Schacht an der Hafenstraße hinab und zogen sie in den unterirdischen Kanal. Dann füllten sie die Absperrblasen mit Druckluft. Die jeweils fast 200 Kilogramm schweren Kissen verschließen das Siel mit einem Durchmesser von drei Metern. Um die Bauarbeiten für längere Zeit abzusichern, werde hinter den Kissen eine Mauerscheibe gebaut, die den Abwasserkanal stabil abdichte, erklärte Bautechniker Enrico Brandt.

Nach Angaben von Hamburg Wasser müssen in der Hansestadt rund 250 Kilometer Stammsielnetz punktuell saniert werden. Der Versorger nennt die gut 120 Jahre alten unterirdischen Kanäle „Alte Riesen“. Die im Abwasser entstehende Schwefelsäure habe den Beton korrodiert. Seit dem vergangenen Oktober wird bereits ein anderes Stammsiel etwas weiter östlich an den St. Pauli-Landungsbrücken saniert.

Hafenstraße St. Pauli: Sanierung bis Ende 2029

An der Hafenstraße laufen zwei Stammsiele an einem unterirdischen Knotenpunkt zusammen. Abwasser und Niederschlag werden von einem Pumpwerk unter der Elbe hindurch zum Klärwerk im Hafen befördert. Die erste Bauphase in der Hafenstraße soll bis Mitte des Jahres gehen. Der Verkehr wird in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeigeführt.

Mitarbeiter von Hamburg Wasser und der Firma CCC (Canal-Control&Clean Umweltschutz GmbH) beim Einbringen des Dichtkissens.

Die Arbeiten sind Teil des Sanierungsprogramms „Alte Riesen".

Im Sommer sollen die Bauarbeiten auf das Gelände des Pumpwerks verlagert werden. Für September ist der Ausbau des Radwegenetzes in der Hafenstraße geplant. Voraussichtlich bis Ende 2029 sollen weitere Bauphasen der Sielsanierung folgen.

Gesamter Fischmarkt unterkellert

Die Abdichtung eines großen Siels mit Druckluftkissen sei eine selten angewandte Methode, erklärte der Kanalreiniger und Leiter der Abteilung Dichtigkeitsprüfung beim Unternehmen Canal-Control + Clean, Danny Brötzmann: „Seit 30 Jahren bin ich in dem Beruf und sehe jetzt das erste Mal, dass der gesamte Fischmarkt in Hamburg eigentlich unterkellert ist, mit riesigen Bauwerken, die nur dafür sorgen, dass wir ein zivilisiertes Leben führen können, indem wir auch auf Toilette gehen können.“

Das Hamburger Sielnetz besteht nach Angaben von Hamburg Wasser aus Rohren und Kanälen mit einer Gesamtlänge von mehr als 6.200 Kilometern, die Abwasser und Regenwasser transportieren. (dpa)