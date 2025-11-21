mopo plus logo
Der Lenkwaffenzerstörer der Royal Navy HMS Duncan läuft in den Hamburger Hafen ein

Der Lenkwaffenzerstörer der Royal Navy „HMS Duncan“ ist am Freitag in den Hamburger Hafen eingelaufen. Foto: picture alliance/dpa | Marcus Golejewski

Riesiges Kriegsschiff macht in Hamburg fest – und kann besichtigt werden

152 Meter lang, 21 Meter breit und 280 Mann Besatzung: Der britische Lenkwaffenzerstörer „HMS Duncan“ besucht den Hamburger Hafen – und kann am Wochenende besichtigt werden.

Der britische Lenkwaffenzerstörer „HMS Duncan“ hat im Hamburger Hafen festgemacht. Bis kommenden Dienstag soll das 152 Meter lange und über 21 Meter breite Kriegsschiff an der Überseebrücke liegen, wie das Landeskommando der Bundeswehr mitteilte. Am Samstag können sich Interessierte an Bord über den sogenannten Typ 45-Zerstörer informieren.

„HMS Duncan“ bis Dienstag in Hamburg

Die Royal Navy verfügt über sechs Kriegsschiffe der sogenannten Daring-Klasse. Sie wurden den Angaben zufolge speziell für die Flug- und Raketenabwehr entwickelt. Zerstörer dieser Klasse sind an ihrem markanten Deckaufbau, einem pyramidenförmigen, hoch entwickelten Radarsystem zu erkennen.

In Dienst gestellt wurde die „HMS Duncan“ 2013. Heimathafen des Schiffs und seiner gut 280-köpfigen Besatzung ist der Marinestützpunkt im südenglischen Portsmouth. (dpa/mp)

