„Riesiger Verlust!“: Beliebter Sneaker-Laden und Sandwich-Lokal in Hamburg schließen

Die neuesten Sneaker und exklusive Streetwear: Mit diesem Konzept hat sich der Shop „Allike“ in Altona-Altstadt eine große Fan-Gemeinde aufgebaut. Doch nun hat das Team das Aus verkündet. Doch damit nicht genug: Auch der dazugehörige Sandwichladen „Willi’s“ schließt. Wie es zu dieser Entscheidung kam – und wie die Kunden reagieren.

„Schweren Herzens müssen wir uns verabschieden“: Mit diesen Worten verkündet das Team von „Allike“ das Ende des Streetwear-Ladens in der Virchowstraße 2 (Altona-Altstadt). Hier finden Mode-Fans seit elf Jahren die neuesten Sneaker und Kleidung angesagter Marken. Besonders große Fans campten hier auch schon mal vor der Tür, um am nächsten Morgen die neuesten Schuhe zu ergattern. Doch nun ist Schluss.

Aus für Streetwear-Laden „Allike“ in Hamburg

„Der Wandel ist konstant – was offensichtlich auch für das Turnschuhgeschäft gilt. Die Branche ist jetzt eine andere als damals, als wir angefangen haben, und sie kann hart sein, insbesondere für kleinere Unternehmen“, heißt es auf Instagram. „Shoutout an jeden Sneaker-Laden und jeden Kunden da draußen, der weiterhin zu der Kultur beiträgt, die wir so lieben.“

„Willi’s“: Sandwich-Lokal in Hamburg schließt

Inhaber Friedrich Bluhm ist auch der Gründer des Grilled-Cheese-Sandwich-Ladens „Willi’s“ in der Mörkenstraße 10 (Altona-Altstadt). Er habe damit „hier an unserer Ecke in Altona ein außergewöhnliches Einkaufs- und Food-Erlebnis“ bieten wollen. Doch auch damit ist es nun vorbei: In den Insta-Kommentaren bestätigt „Allike“ auf Nachfrage, dass alle drei Konzepte („Allike“, „A.Plus“ und „Willi’s“) von der Schließung betroffen sind.

Der Sneaker-Laden „Allike“ und das Sandwich-Lokal „Willi’s an der Virchowstraße. Apple Karten (Screenshot) Der Sneaker-Laden „Allike“ und das Sandwich-Lokal „Willi’s an der Virchowstraße.

136.000 Follower hat „Allike“ bei Instagram. Viele Kunden zeigen sich bestürzt: „Es ist ein herzzerreißender und trauriger Tag für die Sneaker-Kultur“, schreibt jemand. Ein anderer: „Ein riesiger Verlust für Hamburg!“ Oder auch: „,Allike’ hat Maßstäbe gesetzt und Kultur geschaffen. Damit seid ihr unsterblich.“