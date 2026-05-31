Riesiger Mond über Hamburg: Warum er Blue Moon heißt und gar nicht blau ist

Wunderschöner Himmel über Hamburg: In der Nacht zu Sonntag zeigte sich der Mond in üppiger Größe. Im englischsprachigen Raum wird das Phänomen als Blue Moon bezeichnet, denn es hat eine ganz besondere Bewandtnis mit diesem Mond.

Besonders schön und groß war der Mond am am Alsteranleger Rabenstrasse mit Blick über die Außenalster zu sehen. Es ist bereits der zweite Vollmond im Mai und das ist auch der Grund für den Namen Blue Moon – so wird der Mond bezeichnet, wenn es zweimal innerhalb eines Monats Vollmond gibt. Das ist selten, es kommt dazu nur alle zwei bis drei Jahre. Diesmal gab es bereits am 1. Mai Vollmond.

Blue Moon in Hamburg. CityNews TV Blue Moon in Hamburg. Vollendeter Vollmond war eigentlich erst um 10.45 Uhr Sonntag, aber da war es zu hell, um ihn noch zu sehen.

Mit der Farbe Blau hat das Ganze herzlich wenig zu tun, der Mond erscheint überhaupt nicht blau oder bläulich. Wie die Bezeichnung entstanden ist, das ist nicht klar. Es gibt dazu verschiedene Erklärungsansätze. Auf jeden Fall fußt im Englischen bereits eine Redewendung auf dem seltenen Ereignis: „Once in a blue moon“ – was so viel bedeutet wie „äußerst selten“.

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Zudem wirkte der Mond, der gegen 22.40 Uhr aufging, ganz besonders groß. Das ist immer dann der Fall, wenn der Mond lange tief am Horizont steht und dadurch viel größer erscheint, als er wirklich ist.