Mehr als 100 Jahre wurden hier Kämme aus Hartgummi produziert, die unter martialisch klingenden Namen wie „Matador“ oder „Herkules“ unter Friseuren weltweit zu Verkaufsschlagern wurden. Inzwischen ist das ehemals beeindruckende Gebäude der „New York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie“ zum bekanntesten Lost Place Harburgs verfallen. Immer wieder gab es Spekulationen um das Objekt, nun macht der Bezirk einen großen Schritt nach vorn.





