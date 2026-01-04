mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Das geplante „Neue Amt Altona“ in der Frontalansicht.

Foto: Neues Amt Altona eG

  • Altona

paidElterntaxis, Neubauten und Uhus: Das passiert 2026 im Bezirk Altona

kommentar icon
arrow down

Lange hat’s gedauert, aber ab März 2026 sollen die ersten Schülerinnen und Schüler die Klassenräume im hochmodernen Struensee-Campus beziehen, drei Jahre später als geplant. Auch ein ganz besonderes Altonaer Bürogebäude ist bereit für die ersten Mieter, ein großes Bauprojekt für Wohnungen beginnt – und im Klövensteen werden erstmals seit vier Jahren die Uhus wieder zu sehen sein.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test