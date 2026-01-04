Lange hat’s gedauert, aber ab März 2026 sollen die ersten Schülerinnen und Schüler die Klassenräume im hochmodernen Struensee-Campus beziehen, drei Jahre später als geplant. Auch ein ganz besonderes Altonaer Bürogebäude ist bereit für die ersten Mieter, ein großes Bauprojekt für Wohnungen beginnt – und im Klövensteen werden erstmals seit vier Jahren die Uhus wieder zu sehen sein.





