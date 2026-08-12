Neuer Pizza-Laden an den Alsterarkaden: Das erwartet die Gäste im „New York Slice Club“.

Dreieckige XXL-Pizzastücke, die schnell auf die Hand gegessen werden: In New York gehören so genannte „Slices“ schon lange zum Alltag. Nun hat der „New York Slice Club“ in der Hamburger City eröffnet.

Zum Mittag, nach der Arbeit oder als später Snack: In New York sind Pizza-Slices seit Jahrzehnten beliebt. Entstanden sind sie in den italienischen Einwanderervierteln New Yorks – als schnelles Essen für Arbeiter. Mittlerweile sind sie allgegenwärtig.

Neuer Pizza-Laden: Der „New York Slice Club“ hat in Hamburg eröffnet

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Der „New York Slice Club“ an den Alsterarkaden 11 (Neustadt) setzt auf diesen Trend: Hier gibt es riesige Pizzastücke oder ganze Pizzas mit stolzen 50 Zentimetern Durchmesser, so genannte „Pies“. Der Sauerteigboden ist typischerweise dünn und kross, als Belag gibt es neben San-Marzano-Tomaten und Fior di Latte-Mozzarella auch ausgefallene Kreationen mit Trüffel, Bresaola vom Black Angus oder einer Wodka-Tomatensoße.

Als Bestseller gilt die Variante mit Pepperonisalami und süß-scharfem „Hot Honey“. Auch eine vegane Option steht auf der Karte.

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Die Pizza „Pepperhoney“ ist einer der Bestseller. NYSC

Hinter dem Konzept stecken die Macher der Pizza-Kette „60 Seconds to Napoli“. „Unser Team reiste mehrfach nach New York, besuchte legendäre Slice-Shops, analysierte Techniken, Rezepturen und Servicekultur“, sagt Nicolas Rux, Geschäftsführer des „New York Slice Clubs“. „Entstanden ist daraus unsere eigene Interpretation für den deutschen Markt mit New Yorker und neapolitanischen Wurzeln.“

Nicolas Rux ist der Geschäftsführer des „New York Slice Clubs“. NYSC/Aleksandr Vladykin

Das Lokal ist optisch sehr schlicht gehalten – mit viel Edelstahl und einer rund zehn Meter langen LED-Videowand. Selbst die Pizzakartons glänzen silbern. Die Pizza kann zum Mitnehmen bestellt werden, es gibt aber auch 20 Sitzplätze im Laden und 40 weitere im Außenbereich.

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Ein Pizza-Slice kostet zwischen 4,90 und 6,50 Euro, eine ganze Pizza 28 bis 45 Euro. Das erscheint erst mal richtig teuer: Eine Sprecherin betont aber, dass die 50-Zentimeter-Pizza auch gut zu mehreren gegessen werden kann.

Auch der Pizzakarton glänzt silbern. NYSC

„Der ,New York Slice Club’ soll nicht nur ein Ort für Pizza-Slices sein, sondern ein Treffpunkt mit Community-Events und DJ- Sets“, sagt Adrian Kuras, Gründer von „60 Seconds to Napoli“. „Wir wollen die Slice-Shop-Kultur in die gesamte Republik tragen und starten in Hamburg.“