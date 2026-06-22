Binnen Minuten ausverkauft – jetzt gehen die letzten Karten unter den Hammer. Und die Nachfrage treibt die Preise in die Höhe.

Frederik und Gerrit Braun sind die Gründer des Miniatur-Wunderlandes (Archivbild) picture alliance/dpa/MiWuLa/TOBIS | Johannes Rupf

Für die Jubiläumsnacht des Miniatur Wunderlandes am 15. August ist der Andrang enorm. Die letzten 80 Tickets werden derzeit versteigert – und erzielen teils mehr als 500 Euro pro Karte. 80 weitere Menschen freuen sich darüber ganz besonders.

Schon im regulären Vorverkauf waren die Tickets für die Veranstaltung innerhalb weniger Minuten vergriffen. Um weiteren Fans eine Chance zu geben und gleichzeitig Gutes zu tun, hat sich das Wunderland für eine besondere Aktion entschieden: Seit dem 17. Juni werden täglich mehrere Tickets versteigert.

Bieter finanzieren ein zweites Ticket mit

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Das Besondere: Mit jedem ersteigerten Ticket wird gleichzeitig ein weiterer Platz für Menschen finanziert, die sich den regulären Preis von 150 Euro nicht leisten können. Alle Gebote bis 300 Euro ermöglichen direkt eine zweite Eintrittskarte, jeder zusätzliche Euro geht vollständig an den Verein „Kleine Wunder e. V.“.





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Wunderland-Gründer Frederik Braun betont, dass niemand ausgeschlossen werden solle. Die große Bereitschaft vieler, höhere Beträge für den guten Zweck zu zahlen, mache ihn „extrem glücklich“.

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Die Jubiläumsnacht selbst findet vom 15. auf den 16. August statt und bietet rund 600 Gästen ein besonderes Programm: exklusive Einblicke hinter die Kulissen, Gespräche mit den Gründern, Mitmachaktionen in den Werkstätten sowie eine Nacht mit Essen, Getränken und Unterhaltung im Miniatur Wunderland. (rei)