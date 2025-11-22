TV-Star Loi und Chöre: Tausende bei Gratis-Konzert auf der Mö

Die Mannheimer Sängerin Loi hat am Samstagnachmittag mit einem kostenlosen Konzert in der Hamburger Innenstadt begeistert. Insgesamt seien etwa 3.500 Menschen da gewesen, sagte eine Sprecherin des Business Improvement District Mönckebergstraße (BID) am frühen Abend. Die 23-Jährige mit der kraftvollen Stimme ist vielen aus der Fernsehsendung „The Masked Singer“ bekannt, die sie vor fast einem Jahr im Panda-Kostüm gewonnen hat.

Vor dem Auftritt von Loi hatten auf der weihnachtlich geschmückten Bühne am Mönckebergbrunnen bereits die Turmbläser und der Kinderchor von St. Michaelis, die Hamburger Liedertafel, die Tontöchter und die Bengelsstimmen für festliche Stimmung gesorgt.

