Riesen-Run auf Pop-up-Store: Jugendliche kampieren nachts auf der Straße

Lange Schlange vor der Bismarckstraße 98. Hier eröffnet um 10 Uhr der Cusbclo-Pop-up-Store, wo Trackys – früher als Trainingsanzüge bekannt – verkauft werden. Die Ersten kamen schon um 20 Uhr am Vorabend und schliefen auf Campingstühlen. Denn: Die ersten 25 Jogginganzüge gibt’s umsonst.

Milou (15) ist mit ihrer Freundin seit 3 Uhr morgens da. „Wir haben uns einen Wecker gestellt, um die Ersten zu sein. Aber dann waren schon 30 Leute vor uns da.“

Menschenmenge vor Cusbclo-Pop-up-Store: Polizei sieht nach dem Rechten

Um 8 Uhr stoppte eine Polizeistreife, um zu kontrollieren, was es mit der Menschenansammlung auf sich hat. Als die Jugendlichen dem Beamten auf dem Handy Videos eines Influencers zeigten, musste er lächeln. „Viel Glück euch“, wünschte er und stieg wieder ins Auto.

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Für die jungen Leute war es lustiges Get-together. Peinlich wurde es für Milou erst, als um 8 Uhr ihre Mutter mit dem Spanisch-Buch zur Überbrückung der Wartezeit vorbeikam. Am Montag wird schließlich eine Klassenarbeit geschrieben: „Mama, kannst du bitte gehen?“