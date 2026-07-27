„Riecht nach einer veritablen Regierungskrise“: Tjarks attackiert Bundeskanzler Merz

Nach einer tagelangen Hängepartie steht der neue Bundesverkehrsminister schließlich fest. Harsche Kritik kam zuvor von Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).

Es war ein unwürdiges Schauspiel in Berlin: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) entließ den bisherigen Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), ein Nachfolger ließ allerdings auf sich warten. Inzwischen steht ein neuer Verkehrsminister fest, dieser fiel bisher vor allem durch eine Sache auf. Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) kritisierte das Spektakel deutlich.

„Das riecht nach einer veritablen Regierungskrise“, schrieb Tjarks am Samstagabend auf der sozialen Plattform „X“ (früher Twitter). „Hat der Bundeskanzler noch eine Mehrheit in der CDU dafür, Patrick Schnieder zu entlassen? Ist er in der Lage, eine Mehrheit für einen Nachfolger zu finden?“

Verkehrsminister Schnieder wurde von Bundeskanzler Merz entlassen

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Diesem Beitrag war eine denkwürdige Rochade im politischen Berlin vorausgegangen: Der 58-jährige Verkehrsminister Patrick Schnieder hatte am Freitagmorgen in einer SMS an mehrere Bundestagsabgeordnete angekündigt, dass Merz ihn entlassen werde. Fast gleichzeitig sagte allerdings der angedachte Nachfolger, Fritz Güntzler, wieder ab. Seine Stärken lägen in der Finanz- und nicht in der Verkehrspolitik, begründete der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Göttingen diesen Schritt.

Und dann – passierte fast drei Tage nichts. Eine beispiellose Hängepartie, in der Tjarks schließlich den „X“-Beitrag schrieb. Immerhin sind auch jede Menge Hamburger Projekte auf ein handlungsfähiges Verkehrsministerium in Berlin angewiesen, darunter etwa der neue Hauptbahnhof oder mehrere Elbbrücken.

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Hat @bundeskanzler noch eine Mehrheit in seiner @cducsubt dafür, @PSchnieder zu entlassen? Ist er in der Lage eine Mehrheit für einen Nachfolger zu finden? Es fühlt sich so an, dass @peteraltmaier nicht nur für sich spricht. Das riecht nach einer veritablen Regierungskrise. https://t.co/K3f7cuNbPL — Anjes Tjarks (@anjes_tjarks) July 25, 2026





Schnieder bat am Sonntagnachmittag schließlich selbst um seine Entlassung. „Ich will diesen unwürdigen Zustand beenden, der die notwendige sachliche Arbeit unmöglich macht“, schrieb er. Es stünden wichtige Entscheidungen an, insbesondere bei der Deutschen Bahn, die keinen Aufschub duldeten. Im Interesse des Landes sei eine schnelle und klare Nachfolgelösung zwingend notwendig.

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Das ist der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU)

Am Sonntagabend überbrachte Regierungssprecher Stefan Kornelius dann schließlich die Nachricht: CDU-Politiker Steffen Bilger (47) soll das Amt des Verkehrsministers übernehmen. Seit 2025 war er der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und von 2018 bis 2021 Parlamentarischer Staatssekretär unter dem damaligen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Steffen Bilger (CDU) soll der neue Verkehrsminister werden. (Archivbild) picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH

In dieser Funktion lehnte er unter anderem das Tempolimit von 130 km/h auf der Autobahn strikt ab. Das zeigt eine damalige Dokumentation des Deutschen Bundestages. Auch das Verbrenner-Aus und Dieselfahrverbote sah Bilger in der Vergangenheit kritisch und setzte sich dafür ein, der Deutschen Umwelthilfe die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Sein Ansatz folgt dem Rest der Partei: Klimapolitik durch technologische Innovationen statt durch Verbote.